Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников

В Воронежской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, дежурные силы ПВО успешно обнаружили и нейтрализовали вражеские дроны в ряде муниципалитетов. Предварительно, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Однако режим опасности атаки беспилотников в регионе продолжает действовать.

Напомним, ранее об атаке украинских БПЛА сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки Вооружённых сил Украины в Белгороде пострадал 8-летний ребёнок. По данным Минобороны РФ, вечером 9 июня российская ПВО уничтожила 76 беспилотников над территорией России.