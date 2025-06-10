Гусев: В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников

По его словам, дежурные силы ПВО успешно обнаружили и нейтрализовали вражеские дроны в ряде муниципалитетов. Предварительно, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Однако режим опасности атаки беспилотников в регионе продолжает действовать.