Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Пожар на судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке, где погиб один человек, локализован на 200 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Ранее МЧС сообщило, что на пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская спасено 24 человека, один человек погиб. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
«Пожар локализован на 200 квадратах. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.
Судно стоит на коммерческой стоянке у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская, отмечают в главке.