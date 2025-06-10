В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед длинными выходными

«Все официальные меры социальной поддержки публикуются только через государственные каналы — сайты госуслуг, ведомств и крупных СМИ. Никакая “регистрация” для получения выплат через мессенджеры невозможна. Также следует помнить: сотрудники банков и органов власти никогда не звонят с просьбой перевести деньги или назвать коды доступа. Если звонящий требует срочного действия, переводов или авторизации — это почти наверняка мошенник. В таких случаях нужно просто положить трубку и перезвонить по официальному номеру банка или учреждения», — добавил он.