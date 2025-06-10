В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед длинными выходными

«В преддверии государственных праздников, особенно когда граждан ждут длинные выходные, мошенники традиционно активизируются. День России — не исключение. На фоне праздничной расслабленности и снижения информационной бдительности людей, злоумышленники подстраивают свои схемы под патриотическую и социальную повестку. Важно заранее предупреждать граждан о возможных угрозах. Одна из наиболее популярных схем — фейковые праздничные розыгрыши и “выплаты ко Дню России”, — сказал он.
Немкин объяснил, что мошенники рассылают людям ссылки якобы от имени госорганов, «Госуслуг» или банков с обещанием получить 10 тысяч рублей или другие «государственные подарки». Для получения якобы требуется ввести данные карты, авторизоваться через фальшивый сайт или установить приложение.
«Это — чистой воды фишинг. Ни один орган власти не проводит выплаты подобным способом», — предупредил он.
По словам Немкина, вторая схема — это фальшивые уведомления от банков или платёжных систем.
«Например, “вы получили праздничную выплату — подтвердите вход”. Ссылки ведут на сайты, визуально похожие на официальные, но предназначенные для кражи логина и пароля от онлайн-банка. Особенно опасны такие атаки, если у человека подключены SMS-коды: получив и логин, и одноразовый код, злоумышленники получают полный доступ к счёту», — рассказал депутат.
По словам депутата, еще одна распространённая схема, телефонные звонки от лже-сотрудников МВД, прокуратуры или «финансового мониторинга».
«Используя панику и атмосферу “усиленных проверок в праздники”, мошенники запугивают граждан тем, что с их счётом якобы связаны подозрительные переводы. Далее предлагают “перевести средства на безопасный счёт” — что является классической схемой хищения», — подчеркнул депутат.
Немкин отметил, что главное правило защиты — не переходить по ссылкам из неизвестных источников, особенно если речь идёт о «государственных акциях» и «выплатах».
«Все официальные меры социальной поддержки публикуются только через государственные каналы — сайты госуслуг, ведомств и крупных СМИ. Никакая “регистрация” для получения выплат через мессенджеры невозможна. Также следует помнить: сотрудники банков и органов власти никогда не звонят с просьбой перевести деньги или назвать коды доступа. Если звонящий требует срочного действия, переводов или авторизации — это почти наверняка мошенник. В таких случаях нужно просто положить трубку и перезвонить по официальному номеру банка или учреждения», — добавил он.
Немкин добавил, что депутаты активно работают над повышением цифровой грамотности и совершенствованием законодательства, в том числе в рамках пакета «Антифрод 2.0».
«Главное — это осознанность самих граждан. Чем выше бдительность — тем ниже шансы на успех у мошенников, даже самых изощрённых», — заключил он.