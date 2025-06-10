Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Российские военные ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Воронежской области, проинформировал Александр Гусев.
Губернатор уточнил, беспилотники ликвидированы в нескольких муниципалитетах. Он подчеркнул, что разрушения не зафиксированы. В результате случившегося никто не пострадал.
«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал восьмилетний мальчик. Он находится в больнице.