Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев в Telegram.