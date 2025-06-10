Приморцев предупреждают о лжекоммунальщиках на фоне перехода на новую оплату ТКО

В Приморье жителей предупреждают о возможности активизации мошенников, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. Поводом для новой схемы обмана может стать переход на обновлённую систему расчёта платы за вывоз мусора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как пояснили в региональном МинЖКХ, с 1 июля расчёт за услугу будет производиться не по числу прописанных, а по площади жилого помещения. Однако для этого гражданам не нужно никуда обращаться, отправлять документы или сообщать данные по телефону.
В ведомстве подчёркивают: специалисты министерства, Приморского экологического оператора и расчётного центра не звонят первыми и не запрашивают у граждан никакой личной информации. Отмечается, что специалисты могут перезвонить только в том случае, если гражданин сам обратился с вопросом, оставил свои контактные данные.
Если вы получили звонок от лжекоммунальщика — сразу прервите разговор и не передавайте никаких данных.
Напомним, жителям Приморья массово подбрасывают в почтовые ящики липовые квитанции с требованием срочно пройти поверку счётчиков воды.