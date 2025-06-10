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Приморцев предупреждают о лжекоммунальщиках на фоне перехода на новую оплату ТКО

Коммунальные службы не звонят жителям и не требуют документы.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье жителей предупреждают о возможности активизации мошенников, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. Поводом для новой схемы обмана может стать переход на обновлённую систему расчёта платы за вывоз мусора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как пояснили в региональном МинЖКХ, с 1 июля расчёт за услугу будет производиться не по числу прописанных, а по площади жилого помещения. Однако для этого гражданам не нужно никуда обращаться, отправлять документы или сообщать данные по телефону.

В ведомстве подчёркивают: специалисты министерства, Приморского экологического оператора и расчётного центра не звонят первыми и не запрашивают у граждан никакой личной информации. Отмечается, что специалисты могут перезвонить только в том случае, если гражданин сам обратился с вопросом, оставил свои контактные данные.

Если вы получили звонок от лжекоммунальщика — сразу прервите разговор и не передавайте никаких данных.

Напомним, жителям Приморья массово подбрасывают в почтовые ящики липовые квитанции с требованием срочно пройти поверку счётчиков воды.