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Молодая девушка пострадала при пожаре в Хабаровском крае

В квартире загорелись домашние вещи.

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Источник: Комсомольская правда

За последние сутки подразделения пожарной охраны Хабаровского края ликвидировали четыре возгорания в жилых домах. В поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района огнеборцы за 16 минут справились с пожаром в многоквартирном доме на улице Порт-Артурская. Горели домашние вещи на площади два квадратных метра, 20-летняя хозяйка квартиры госпитализирована. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Чуть позже в поселке 18 км Владивостокского шоссе пожарные тушили деревянный дом, где возле печи обгорели стена и потолок.

На текущий момент в большинстве районов края установлен 1−2 класс пожарной опасности, в Комсомольском районе — 3 класс. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 17 муниципалитетах.

Также за сутки пожарные шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Причины бытовых возгораний устанавливают дознаватели МЧС и Госпожнадзора.