Молодая девушка пострадала при пожаре в Хабаровском крае

За последние сутки подразделения пожарной охраны Хабаровского края ликвидировали четыре возгорания в жилых домах. В поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района огнеборцы за 16 минут справились с пожаром в многоквартирном доме на улице Порт-Артурская. Горели домашние вещи на площади два квадратных метра, 20-летняя хозяйка квартиры госпитализирована. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.