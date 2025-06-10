Молодая девушка пострадала при пожаре в Хабаровском крае

За последние сутки подразделения пожарной охраны Хабаровского края ликвидировали четыре возгорания в жилых домах. В поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района огнеборцы за 16 минут справились с пожаром в многоквартирном доме на улице Порт-Артурская. Горели домашние вещи на площади два квадратных метра, 20-летняя хозяйка квартиры госпитализирована. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Чуть позже в поселке 18 км Владивостокского шоссе пожарные тушили деревянный дом, где возле печи обгорели стена и потолок.
На текущий момент в большинстве районов края установлен 1−2 класс пожарной опасности, в Комсомольском районе — 3 класс. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 17 муниципалитетах.
Также за сутки пожарные шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Причины бытовых возгораний устанавливают дознаватели МЧС и Госпожнадзора.