Фигурант дела миллиардера Цимбаева Рамазанов не признает вину в заказном убийстве

Рамазанов заявил, что не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении. Ранее Цимбаев, выступая в суде по делу о продлении меры пресечения, также утверждал, что никогда не был знаком с Рамазановым или потерпевшим Александром Ревзиным, который является экс-советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы. Эти факты и другие эпизоды, связанные с заказными убийствами, Рамазанов также отрицает.