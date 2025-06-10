Фигурант дела миллиардера Цимбаева Рамазанов не признает вину в заказном убийстве

Фигурант уголовного дела, миллиардер Валерий Цимбаев, и один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве, Олег Рамазанов, не признают своей вины в покушении на организацию заказного убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Рамазанов заявил, что не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении. Ранее Цимбаев, выступая в суде по делу о продлении меры пресечения, также утверждал, что никогда не был знаком с Рамазановым или потерпевшим Александром Ревзиным, который является экс-советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы. Эти факты и другие эпизоды, связанные с заказными убийствами, Рамазанов также отрицает.
Защита обвиняемого просила суд изменить меру пресечения на более мягкую. По версии следствия, исполнителями заказных убийств были члены банды и экс-сотрудники СОБР «Рысь». Фигурантам дела предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства группой лиц по предварительному сговору. Они останутся под стражей до 11 сентября 2025 года.
Ранее киллер убил четверых человек в Подмосковье по ошибке и получил пожизненный срок.