Пожар на рыболовном судне во Владивостоке унёс жизнь одного человека

Ранее Life.ru писал, что при пожаре на заводе «Русский продукт» в Москве погибли два человека. По предварительным данным, причиной возгорания на предприятии стало короткое замыкание. Инцидент квалифицировали по части 3 статьи 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».