Управляющая соцфондом Красноярского края подозревается в растрате и превышении полномочий

В отношении Елены Лапко, управляющей отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело.
Она подозревается в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и растрате в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
«Елене Васильевне Лапко предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — пишут в агентстве. Также дело о превышении полномочий возбуждено в отношении ее подчиненной Елены Емельяновой.
Согласно информации правоохранителей, Лапко подозревается в фиктивном трудоустройстве своей знакомой в отделение фонда. Кроме того, ей и Емельяновой инкриминируется незаконное начисление и выплата социальных пособий лицам, не имеющим на это права, а также завышение сумм пособий. По предварительным данным, общая сумма выплаченных пособий составляет около 2 миллионов рублей, однако возможный размер ущерба может вырасти до 2 миллиардов рублей. На данный момент обе фигурантки дела задержаны.
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