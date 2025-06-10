Управляющая соцфондом Красноярского края подозревается в растрате и превышении полномочий

Согласно информации правоохранителей, Лапко подозревается в фиктивном трудоустройстве своей знакомой в отделение фонда. Кроме того, ей и Емельяновой инкриминируется незаконное начисление и выплата социальных пособий лицам, не имеющим на это права, а также завышение сумм пособий. По предварительным данным, общая сумма выплаченных пособий составляет около 2 миллионов рублей, однако возможный размер ущерба может вырасти до 2 миллиардов рублей. На данный момент обе фигурантки дела задержаны.