Во Владивостоке загорелось судно, есть погибший. Видео

МЧС России потушили рыболовное судно во Владивостоке.
Во Владивостоке в бухте Золотой Рог загорелось рыболовное судно. Пожар, охвативший около 200 квадратных метров, привел к гибели одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России тушат рыболовное судно во Владивостоке», — говорится в telegram-канале МЧС. В операции участвовали около 70 специалистов и 17 единиц техники.
Пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве. Причины возгорания устанавливаются.