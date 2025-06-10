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Во Владивостоке загорелось судно, есть погибший. Видео

Во Владивостоке в бухте Золотой Рог загорелось рыболовное судно. Пожар, охвативший около 200 квадратных метров, привел к гибели одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России потушили рыболовное судно во Владивостоке.

Во Владивостоке в бухте Золотой Рог загорелось рыболовное судно. Пожар, охвативший около 200 квадратных метров, привел к гибели одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России тушат рыболовное судно во Владивостоке», — говорится в telegram-канале МЧС. В операции участвовали около 70 специалистов и 17 единиц техники.

Пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве. Причины возгорания устанавливаются.