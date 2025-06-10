Силы ПВО уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны с 21:50 мск до 23:55 9 июня уничтожили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, согласно данным оборонного ведомства, 46 дронов российские военные ликвидировали над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской, девять вражеских БПЛА было ликвидировано над Республикой Крым, по два — в Орловской и Калужской областях и еще один — над Воронежской областью.
По данным российского оборонного ведомства, в ночь на 9 июня силами противовоздушной обороны было сбито и нейтрализовано 49 украинских беспилотников в воздушном пространстве семи регионов, включая Чувашскую Республику.
Глава Чувашской республики Олег Николаев уточил после этого, что два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников.
Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что всего за ночь 9 июня система ПВО ликвидировала над Воронежской областью более 25 вражеских БПЛА. В результате на востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления.
Глава городского округа Горловка в ДНР Иван Приходько также рассказал, что 9 июня мирный житель получил ранения от сброса боеприпаса с украинского дрона. Глава уточнил, что инцидент произошел в поселке шахты имени Изотова.
Представитель ведомства Светлана Петренко накануне сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника под Курском. По данным ведомства, 19 мая украинские военные с помощью дрона атаковали домовладение в деревне Кекино Глушковского района Курской области. Из-за этого пострадал мужчина. В СК действия ВСУ квалифицировали по статье 205 УК РФ, предусматривающей ответственность за террористический акт.
Вместе с тем, утром 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще два вражеских беспилотника, летевших на Московский регион. Всего с 03:47 утра по московскому времени сбито девять дронов ВСУ.