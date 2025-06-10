Силы ПВО уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами РФ

Так, согласно данным оборонного ведомства, 46 дронов российские военные ликвидировали над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской, девять вражеских БПЛА было ликвидировано над Республикой Крым, по два — в Орловской и Калужской областях и еще один — над Воронежской областью.