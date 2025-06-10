В Тулуне школьники попали в аварию по дороге на речку

В Тулуне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, днем 8 июня на улице Володарского 12-летний подросток управлял мотоциклом «Orion», столкнулся с автомобилем «Toyota Camry», за рулем была 27-летняя женщина. Пассажир мотоцикла, 13-летний одноклассник водителя, получил переломы и был доставлен в больницу.
— По словам школьников, они направлялись на речку, но вместо отдыха один из них оказался в отделе ГИБДД, а его друг — в медучреждении. На мать юного водителя составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — сообщают в пресс-службе ведомства.
«Я надеялась, что он такого никогда не сделает», — прокомментировала ситуацию мать подростка.
Госавтоинспекция также оформила материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу без прав. Мотоцикл, не имевший необходимых документов, помещен на спецстоянку. Тулунская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 41-летний водитель погиб из-за выезда другого авто на встречку в Иркутске.