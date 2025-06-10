В Тулуне школьники попали в аварию по дороге на речку

— По словам школьников, они направлялись на речку, но вместо отдыха один из них оказался в отделе ГИБДД, а его друг — в медучреждении. На мать юного водителя составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — сообщают в пресс-службе ведомства.