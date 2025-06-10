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Александра Овечкина внесли в базу «Миротворца»

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был включен в базу украинского сайта «Миротворец». По данным ресурса, Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

Александр Овечкин добавлен в списки украинского экстремистского сайта.

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был включен в базу украинского сайта «Миротворец». По данным ресурса, Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

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«Овечкин Александр Михайлович», — указывается в списках на сайте ресурса. Объясняется это тем, что спортсмен якобы принимал участие в международных турнирах с целью «отбеливания репутации России». Среди обвинений также значатся «пропаганда войны» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».

Основанный в 2014 году, данный интернет-ресурс нацелен на идентификацию и распространение личных данных всех лиц, подозреваемых в угрозе национальной безопасности Украины. Проект был реализован по инициативе Антона Геращенко, занимавшего должность внештатного советника министра внутренних дел страны. До 2016 года к официальным партнерам портала «Миротворец» относились Министерство внутренних дел, Главное управление разведки и ряд других украинских силовых ведомств.