Александра Овечкина внесли в базу «Миротворца»

Александр Овечкин добавлен в списки украинского экстремистского сайта.
Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был включен в базу украинского сайта «Миротворец». По данным ресурса, Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».
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«Овечкин Александр Михайлович», — указывается в списках на сайте ресурса. Объясняется это тем, что спортсмен якобы принимал участие в международных турнирах с целью «отбеливания репутации России». Среди обвинений также значатся «пропаганда войны» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».
Основанный в 2014 году, данный интернет-ресурс нацелен на идентификацию и распространение личных данных всех лиц, подозреваемых в угрозе национальной безопасности Украины. Проект был реализован по инициативе Антона Геращенко, занимавшего должность внештатного советника министра внутренних дел страны. До 2016 года к официальным партнерам портала «Миротворец» относились Министерство внутренних дел, Главное управление разведки и ряд других украинских силовых ведомств.