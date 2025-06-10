Александра Овечкина внесли в базу «Миротворца»

Основанный в 2014 году, данный интернет-ресурс нацелен на идентификацию и распространение личных данных всех лиц, подозреваемых в угрозе национальной безопасности Украины. Проект был реализован по инициативе Антона Геращенко, занимавшего должность внештатного советника министра внутренних дел страны. До 2016 года к официальным партнерам портала «Миротворец» относились Министерство внутренних дел, Главное управление разведки и ряд других украинских силовых ведомств.