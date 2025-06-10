Алаудинов пообещал возмездие стрелявшим по храму в Судже российским бойцам

«Идет, ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел, а когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ Ахмат, я найду для них на передовой позиции», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он отметил, что после этого у виновных пропадет желание стрелять по пустым домам. Командир также подчеркнул, что бойцов «Ахмата» в Судже нет, а его подразделения находятся на самых сложных участках фронта.