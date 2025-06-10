Алаудинов пообещал возмездие стрелявшим по храму в Судже российским бойцам

Алаудинов заявил, что стрелявший в сторону храма в Судже не связан со спецназом «Ахмат».
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пообещал найти и наказать российских военнослужащих, стрелявших по храму в Судже Курской области. Он заявил, что виновные будут переданы его подразделению для прохождения службы на передовой.
«Идет, ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел, а когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ Ахмат, я найду для них на передовой позиции», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он отметил, что после этого у виновных пропадет желание стрелять по пустым домам. Командир также подчеркнул, что бойцов «Ахмата» в Судже нет, а его подразделения находятся на самых сложных участках фронта.
Алаудинов выразил уверенность в победе России, заявив, что противники уже проиграли, и никакие их действия не помогут. Он призвал прекратить «деструктивную деятельность», предупредив, что виновные понесут персональную ответственность.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратил внимание на данный инцидент. Как уточнил руководитель региона, на опубликованных кадрах видно, как младший сержант стреляет из гранатомета по храму. По словам Хинштейна, военнослужащий не был привлечен к ответственности, так как погиб в дорожно-транспортном происшествии во время попытки скрыться от сотрудников ГАИ.