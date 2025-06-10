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МЧС: в Приморье ликвидировали открытое горение на месте пожара на судне

В результате возгорания на рыболовном судне погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

На месте пожара на рыболовном судне во Владивостоке ликвидировали открытое горение, сообщает МЧС РФ.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент случился у пирса в бухте Золотой рог. Возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров.

По данным МЧС, спасено 24 человека. Один человек погиб.

ГУ МЧС по Приморскому краю опубликовало кадры с места ЧП.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации задействованы 70 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе в Ленинградской области.

Также стало известно о крупном возгорании в локомотивном депо под Иркутском. К ликвидации пожара был привлечён пожарный поезд.