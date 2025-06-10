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Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, располагавшуюся в доме в дер. Башкино в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: ГУ МВД

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали 44-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, в отношении которого поступила информация о причастности к изготовлению запрещенных веществ», — говорится в материале.

Сообщается, что поимка мужчины состоялась в одном из частных домов в дер. Башкино, где он, как выяснилось, оборудовал нарколабораторию по производству синтетического наркотического средства.

В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили в одной из комнат канистры с химическими жидкостями, три пакета с кристаллическим веществом, а также различные реагенты, оборудование, колбы и средства защиты. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одного из пакетов массой более килограмма содержит мефедрон.

Со слов задержанного, он в течение двух месяцев за денежное вознаграждение занимался противоправной деятельностью по указанию кураторов.

Как указано, в отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование его противоправной деятельности продолжается.