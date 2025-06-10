Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

Как указано, в отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование его противоправной деятельности продолжается.