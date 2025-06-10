Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали 44-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, в отношении которого поступила информация о причастности к изготовлению запрещенных веществ», — говорится в материале.
Сообщается, что поимка мужчины состоялась в одном из частных домов в дер. Башкино, где он, как выяснилось, оборудовал нарколабораторию по производству синтетического наркотического средства.
В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили в одной из комнат канистры с химическими жидкостями, три пакета с кристаллическим веществом, а также различные реагенты, оборудование, колбы и средства защиты. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одного из пакетов массой более килограмма содержит мефедрон.
Со слов задержанного, он в течение двух месяцев за денежное вознаграждение занимался противоправной деятельностью по указанию кураторов.
Как указано, в отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование его противоправной деятельности продолжается.