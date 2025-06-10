В Красноярском крае автомобиль с двумя детьми свалился с обрыва

Днем 9 июня в Железногорске «Тойота» с детьми съехала с обрыва. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель иномарки после самостоятельного ремонта тормозов в гараже потерял управление и вылетел к железнодорожным путям.
В результате аварии пострадала семья из четырех человек, в том числе двое детей двух и восьми лет. Их всех доставили в больницу.
Полицейские выяснили, что в автомобиле было установлено только одно детское кресло. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.