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В Красноярском крае автомобиль с двумя детьми свалился с обрыва

Госавтоинспекторы Железногорска выясняют обстоятельства ДТП с участием двух несовершеннолетних пассажиров.

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Источник: ГУ МВД

Днем 9 июня в Железногорске «Тойота» с детьми съехала с обрыва. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель иномарки после самостоятельного ремонта тормозов в гараже потерял управление и вылетел к железнодорожным путям.

В результате аварии пострадала семья из четырех человек, в том числе двое детей двух и восьми лет. Их всех доставили в больницу.

Полицейские выяснили, что в автомобиле было установлено только одно детское кресло. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.