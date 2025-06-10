В двух аэропортах России ввели план «Ковер»

Ранее в аэропортах Казани и Самары были введены временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Эти меры последовали после ночной атаки украинских беспилотников на территории России в ночь на 10 июня. В тот же период была временно приостановлена работа аэропортов Тамбова и Саратова. Аналогичные ограничения вводились в Калуге и во всех аэропортах Москвы, однако впоследствии они были сняты.