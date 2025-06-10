В двух аэропортах России ввели план «Ковер»

План «Ковер» введён в петербургском аэропорту Пулково.
В аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Нижнекамск (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — говорится в telegram-канале представителя.. Аналогичные меры приняты в аэропорту Нижнекамска, где воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее в аэропортах Казани и Самары были введены временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Эти меры последовали после ночной атаки украинских беспилотников на территории России в ночь на 10 июня. В тот же период была временно приостановлена работа аэропортов Тамбова и Саратова. Аналогичные ограничения вводились в Калуге и во всех аэропортах Москвы, однако впоследствии они были сняты.