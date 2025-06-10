Родня невесты насмерть забила жениха на свадьбе из-за танцев

По информации News9Live, некоторые из участников спора, в частности, родственники со стороны невесты, находились в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре словесная перепалка переросла в ожесточённую драку. Отец Рамы попытался остановить разрастающийся конфликт, но также подвергся нападению. Тогда жених, не раздумывая, бросился на защиту своего отца. На Раму обрушились удары палками, а один из молодых людей нанёс ему несколько ударов рукояткой пистолета по голове.