Подросток утонул в не оборудованном для купания месте в Актау

Несколько дней назад в микрорайоне 7А в Актау также стал тонуть подросток 2011 года рождения, но, к счастью, его вовремя заметил неравнодушный прохожий. Мужчина не растерялся и вытащил ребенка на берег. На помощь подоспели еще двое мужчин.