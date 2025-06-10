Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток утонул в не оборудованном для купания месте в Актау

Трагический случай произошел в микрорайоне 9А Актау. Двое подростков стали тонуть, один из них позже скончался, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел в 17:40 недалеко от малой архитектурной формы I Love Aktau. Двое подростков 2011 года рождения купались в не оборудованном для этого месте и стали тонуть.

«Их вытащили очевидцы. Первый, к сожалению, погиб. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу», — проинформировали в ведомстве.

По вызову работали 12 специалистов департамента, пять единиц техники и одно плавсредство. Также две бригады скорой помощи, 12 полицейских и шесть патрульных машин, сообщили в ДЧС области.

«Спасенный подросток находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. Он в сознании, дышит самостоятельно», — сообщили врачи.

Несколько дней назад в микрорайоне 7А в Актау также стал тонуть подросток 2011 года рождения, но, к счастью, его вовремя заметил неравнодушный прохожий. Мужчина не растерялся и вытащил ребенка на берег. На помощь подоспели еще двое мужчин.