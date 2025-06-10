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Shot сообщил об атаке Украины на Татарстан

Минимум три взрыва прогремели над Нижнекамском в Татарстане сегодня утром. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Над Нижнекамском слышны взрывы, сообщают местные жители.

Минимум три взрыва прогремели над Нижнекамском в Татарстане сегодня утром. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Было слышно минимум три взрыва над Нижнекамском около 4−5 утра в разных частях города», — пишет канал со ссылкой на очевидцев. По их данным, ВСУ пытались атаковать город с использованием беспилотников «Лютый», но по дронам сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Официальной информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет. Для аэропорта Нижнекамска в Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает МЧС.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Нижнекамск (Бегишево) были введены временные ограничения на выполнение рейсов с целью обеспечения безопасности полетов. На данный момент воздушные гавани приостановили прием и отправку самолетов.