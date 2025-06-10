Shot сообщил об атаке Украины на Татарстан

«Было слышно минимум три взрыва над Нижнекамском около 4−5 утра в разных частях города», — пишет канал со ссылкой на очевидцев. По их данным, ВСУ пытались атаковать город с использованием беспилотников «Лютый», но по дронам сработала система противовоздушной обороны (ПВО).