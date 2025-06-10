Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После гибели троих детей при пожаре в Башкирии возбудили дело

Обстоятельства трагедии выясняет следственный комитет.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

По факту гибели троих детей трех, восьми и 15 лет во время пожара в одноэтажном деревянном доме на улице Кирова села Старобалтачево в Балтачевском районе возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Трагедия произошла вечером 9 июня. В доме жила мать с четырьмя детьми. Ее и 11-летнего сына в этот момент не было. Глава семейства находится на СВО.

Прибывшие пожарные обнаружили тело 15-летнего мальчика в прихожей дома, его 9-летнего брата в ванной комнате, самого младшего — в спальне.

Сотрудники Следственного комитета, МВД и МЧС провели осмотр места происшествия.

«Назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», — прокомментировали в СК.

Проверку проводит и прокуратура Башкирии. На место выезжал прокурор района Булат Валиев.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.