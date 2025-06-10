Десятки дронов ВСУ атаковали города России: ситуация на утро 10 июня. Карта

Около 10 аэропортов по всей России приостановили работу из-за атак БПЛА.
В ночь на 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массовую атаку беспилотниками по российским регионам. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку, сбив 76 украинских дронов, сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, сбитые БПЛА были зафиксированы над Брянской, Белгородской, Орловской и Калужской областями и Крымом.
В Курске один из дронов упал на территорию школьного двора, по предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано. В Белгородской области в результате падения обломков БПЛА пострадал восьмилетний мальчик, который был оперативно доставлен в больницу с минно-взрывной травмой. Подробнее об атаке — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RUНОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Подмосковье в ночь на 10 июня прозвучали взрывы: что известно об атаке на регион.
Десятки дронов атаковали регионы России.
Дежурные средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в ночь на 10 июня. Как сообщили в Минобороны РФ, с 21:50 до 23:55 мск 9 июня военные сбили 76 украинских дронов самолетного типа над пятью регионами страны.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 — над территорией Брянской области, 16 — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
В ночь на 10 июня украинские войска предприняли попытку атаковать российские регионы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов дронов ВСУ.
Дрон рухнул на территорию школы в Курске.
На территорию школьного двора в Курске упал украинский беспилотный летательный аппарат, передает Shot. По информации местных жителей, в небе над городом прозвучало не менее пяти взрывов. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших не зафиксировано.
По имеющимся данным, были приведены в действие системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Официальные ведомства пока не предоставили комментариев по ситуации.
В Белгороде попавшего под удар дрона ребенка спасла бабушка.
В Белгородском районе сбиты вражеские беспилотники, в результате падения обломков пострадал восьмилетний ребенок. Бабушка самостоятельно доставила его в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму. Об этом 10 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
«Обломки упали на территории Белгорода, пострадал восьмилетний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — отметил глава региона. Мальчика продолжают обследовать.
Режим воздушной опасности в Липецке был отменен утром 10 июняФото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense.
Воздушная опасность в Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении режима воздушной опасности на всей территории региона. «Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в своем telegram-канале.
В Воронежской области сбиты беспилотники.
Дежурные силы ПВО в Воронежской области успешно обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своем telegram-канале. Гусев добавил, что в области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
В Самаре и Тамбове сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Аэропорты Самары и Казани остановили работу.
В аэропортах Казани и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Рано утром ограничения в Самаре были сняты.
Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять самолеты.
Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять рейсы в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что ограничения являются временными и направлены на обеспечение безопасности полетов.
Все аэропорты Москвы временно закрыли.
Все аэропорты Москвы — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — временно перестали принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и дополнил, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
По его словам, все задействованные в транспортной авиации сотрудники принимают необходимые меры. Представитель Росавиации подчеркнул: безопасность — это приоритет.
Ограничения в аэропортах 10 июня стали вводить с часу ночиФото: Михаил Будаков © URA.RU.
Аэропорт Тамбова временно закрыли на фоне тревоги.
Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и объяснил принятые меры вопросами безопасности.
Заявление Кореняко прозвучало на фоне объявления воздушной тревоги в Тамбовской области. Об этом ранее сообщало местное управление МЧС. Утром 10 июня ограничение было снято.
Аэропорт Калуги временно закрыли из соображений безопасности.
Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принято ради обеспечения безопасности полетов. Рано утром ограничения были сняты.
На фоне этого мониторинговые каналы сообщали об опасности атаки БПЛА в области. Местные жители заметили пролетающие в небе объекты, похожие на дроны.
Рано утром 10 июня были закрыты аэропорты Санкт-Петербурга и Нижнекамска.
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введен план «Ковер». Также временные ограничения затронули аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Ограничения в городах были введены рано утром с разницей в несколько минут. Об этом сообщили в Росавиации.