Десятки дронов ВСУ атаковали города России: ситуация на утро 10 июня. Карта

В Курске один из дронов упал на территорию школьного двора, по предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано. В Белгородской области в результате падения обломков БПЛА пострадал восьмилетний мальчик, который был оперативно доставлен в больницу с минно-взрывной травмой. Подробнее об атаке — в материале URA.RU.