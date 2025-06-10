В Пермском крае ищут 18-летнего парня, упавшего в реку с сапборда

Поиски 18-летнего жителя Березников, упавшего в реку с сапборда, продолжаются третий день, сообщил местный телеканал «Верхнекамье ТВ».
8 июня Роман Алексеевич Ефимчик из Березников во время катания на сапборде упал в Каму в районе посёлка Огурдино. Он до сих пор не обнаружен.
Всех, кто может и желает принять участие в поисках, просят приезжать в Огурдино, место сбора — зелёная палатка при въезде в посёлок. Координатор поисков — Дарья, её номер телефона
Волонтёры-поисковики просят о помощи всех владельцев лодок, эхолотов и якорей типа «кошка». Мама пропавшего молодого человека также сообщала, что для освещения при водолазных работах нужны мощные фонари.
Вечером 9 июня также объявляли срочный сбор на поиски 13-летнего Александра Веселкова, который сутками ранее ушёл с места отдыха в посёлке Полазна и исчез.