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В Пермском крае ищут 18-летнего парня, упавшего в реку с сапборда

Для поисков нужна помощь людей с лодками и эхолотами.

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Источник: Соцсети

Поиски 18-летнего жителя Березников, упавшего в реку с сапборда, продолжаются третий день, сообщил местный телеканал «Верхнекамье ТВ».

8 июня Роман Алексеевич Ефимчик из Березников во время катания на сапборде упал в Каму в районе посёлка Огурдино. Он до сих пор не обнаружен.

Всех, кто может и желает принять участие в поисках, просят приезжать в Огурдино, место сбора — зелёная палатка при въезде в посёлок. Координатор поисков — Дарья, её номер телефона 8 (967) 873−03−33.

Волонтёры-поисковики просят о помощи всех владельцев лодок, эхолотов и якорей типа «кошка». Мама пропавшего молодого человека также сообщала, что для освещения при водолазных работах нужны мощные фонари.

Вечером 9 июня также объявляли срочный сбор на поиски 13-летнего Александра Веселкова, который сутками ранее ушёл с места отдыха в посёлке Полазна и исчез.