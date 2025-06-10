Появились кадры уничтожения беспилотника «Лютый» в Татарстане

Ранее сообщалось, что над Нижнекамском в Республике Татарстан были зафиксированы не менее трех взрывов. ВСУ предприняли попытку атаки на город с применением БПЛА типа «Лютый». Цели были обнаружены и нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Из-за угрозы беспилотников было принято решение о введении временных ограничений на выполнение рейсов в аэропорте Бегишево (Нижнекамск) для обеспечения безопасности воздушного движения.