Появились кадры уничтожения беспилотника «Лютый» в Татарстане

Система ПВО уничтожила дрон над Нижнекамском.
В районе Елабуги в Татарстане система ПВО уничтожила украинский беспилотник типа «Лютый». Сообщает telegram-канал Shot. Кадры момента ликвидации дрона появились в сети, а обломки упали в лесополосу.
«Дроны летели очень низко над рекой Камой», — передает канал. По предварительным данным, уничтожено как минимум три БПЛА. Официальной информации об этом нет.
Ранее сообщалось, что над Нижнекамском в Республике Татарстан были зафиксированы не менее трех взрывов. ВСУ предприняли попытку атаки на город с применением БПЛА типа «Лютый». Цели были обнаружены и нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Из-за угрозы беспилотников было принято решение о введении временных ограничений на выполнение рейсов в аэропорте Бегишево (Нижнекамск) для обеспечения безопасности воздушного движения.