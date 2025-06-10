Львица загрызла вышедшего в туалет бизнесмена

В Намибии львица стала причиной гибели известного предпринимателя Бернда Кеббеля, растерзав его на части во время утреннего моциона.
59-летний бизнесмен, его супруга и их друзья решили провести время вместе, наблюдая за дикой природой, и разбили лагерь на берегу реки Хоаниб. Трагический инцидент произошёл утром 30 мая, когда Кеббель покинул палатку, чтобы посетить уборную. В этот момент на него напала львица. Об этом сообщает People.
Присутствовавшие на месте происшествия друзья и жена предпринимателя предприняли попытки оказать ему помощь. Однако, когда им удалось отогнать хищницу, Кеббель был уже мёртв. Впоследствии львицу удалось отловить. Как выяснилось, она неоднократно проявляла агрессию по отношению к туристам, поэтому было принято решение о её усыплении.
Кеббель был хорошо известен в кругах исследователей, занимающихся изучением пустынных львов. Он являлся владельцем компании, специализирующейся на поставках внедорожной техники, предназначенной для передвижения по пустынной местности.
Пустынные львы представляют собой уникальную популяцию, адаптировавшуюся к суровым условиям жизни в засушливых пустынях Намибии. Согласно оценкам, проведённым в 2023 году, общая численность популяции составляла около 60 взрослых особей и более десяти детёнышей.
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