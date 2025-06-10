Львица загрызла вышедшего в туалет бизнесмена

59-летний бизнесмен, его супруга и их друзья решили провести время вместе, наблюдая за дикой природой, и разбили лагерь на берегу реки Хоаниб. Трагический инцидент произошёл утром 30 мая, когда Кеббель покинул палатку, чтобы посетить уборную. В этот момент на него напала львица. Об этом сообщает People.