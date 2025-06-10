Mash: Украинские беспилотники массово атаковали Татарстан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Республику Татарстан. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.
Очевидцы сообщили, что видели пролетающие в небе дроны в Нижнекамске и Елабуге.
Местные жители первого города слышали несколько взрывов в районе Красного Луча. Все БПЛА направлялись в северную часть Нижнекамска — именно там расположены заводы.
По предварительным данным, украинская армия пытается нанести удары беспилотниками типа «Лютый». Российская система ПВО активно отражает атаки.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Бегишево, уточнили в публикации.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона сбили несколько вражеских дронов. Никто из местных жителей не получил травм.
В этот же день в результате атаки дронов ВСУ по Белгороду пострадал восьмилетний ребенок. В момент удара мальчик находился рядом с бабушкой. Пенсионерка самостоятельно отвезла его в больницу.