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В Татарстане рассказали об атаке БПЛА на Нижнекамск

В небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила беспилотник. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Радмир Беляев.

Над Нижнекамском был сбит дрон ВСУ.

В небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила беспилотник. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Радмир Беляев.

«Сегодня утром в небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила БПЛА», — говорится в telegram-канале Беляева. Пострадавших и разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Глава района призвал жителей сохранять спокойствие. А также доверять только информации из официальных источников.

Ранее telegram-канала Shot cообщал, что над территорией города Нижнекамск было зафиксировано как минимум три взрыва. Сообщается, что ВСУ предприняли попытку атаки на населенный пункт с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». Обнаруженные воздушные цели были своевременно выявлены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.