В Татарстане рассказали об атаке БПЛА на Нижнекамск

Ранее telegram-канала Shot cообщал, что над территорией города Нижнекамск было зафиксировано как минимум три взрыва. Сообщается, что ВСУ предприняли попытку атаки на населенный пункт с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». Обнаруженные воздушные цели были своевременно выявлены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.