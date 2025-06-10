Украина атакует Ленобласть беспилотниками

Ранее сообщалось, что в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Нижнекамск (Бегишево) были установлены временные ограничения на прибытие и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Данную информацию предоставил представитель Росавиации Артем Кореняко.