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Украина атакует Ленобласть беспилотниками

В Ленинградской области объявлен режим воздушной опасности из-за атаки украинских беспилотников. Один дрон был сбит. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности.

В Ленинградской области объявлен режим воздушной опасности из-за атаки украинских беспилотников. Один дрон был сбит. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идет отражение атаки БПЛА», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Средствами противовоздушной обороны в Тосненском районе был сбит один беспилотный летательный аппарат.

Губернатор отметил, что в ряде районов введены ограничения на мобильную связь и интернет. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Нижнекамск (Бегишево) были установлены временные ограничения на прибытие и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Данную информацию предоставил представитель Росавиации Артем Кореняко.