Украина атакует Ленобласть беспилотниками

В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности.
В Ленинградской области объявлен режим воздушной опасности из-за атаки украинских беспилотников. Один дрон был сбит. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идет отражение атаки БПЛА», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Средствами противовоздушной обороны в Тосненском районе был сбит один беспилотный летательный аппарат.
Губернатор отметил, что в ряде районов введены ограничения на мобильную связь и интернет. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Нижнекамск (Бегишево) были установлены временные ограничения на прибытие и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Данную информацию предоставил представитель Росавиации Артем Кореняко.