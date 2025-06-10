Реанимация не помогла: в Челябинске в озере Смолино утонул ребенок

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, компания подростков решила искупаться на пляже в районе улицы Новороссийской. Заходить в воду в этом месте запрещено, об этом напоминают специальные указатели. Но дети стремились только повеселиться и спастись от жары. Взрослых с ними не было.