Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реанимация не помогла: в Челябинске в озере Смолино утонул ребенок

В Челябинске 11-летний мальчик утонул в озере.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске 9 июня погиб 11-летний мальчик. Он утонул в озере Смолино.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, компания подростков решила искупаться на пляже в районе улицы Новороссийской. Заходить в воду в этом месте запрещено, об этом напоминают специальные указатели. Но дети стремились только повеселиться и спастись от жары. Взрослых с ними не было.

Один из друзей отплыл от берега на 30 метров и начал тонуть. Свидетели поплыли за мальчиком, но он уже ушел под воду. Ребенка вытащили с полутораметровой глубины.

На берег вызвали скорую и спасателей. Медики проводили реанимацию, однако вернуть мальчика к жизни не смогли. Осталось только констатировать смерть ребенка.