Реанимация не помогла: в Челябинске в озере Смолино утонул ребенок

В Челябинске 9 июня погиб 11-летний мальчик. Он утонул в озере Смолино.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, компания подростков решила искупаться на пляже в районе улицы Новороссийской. Заходить в воду в этом месте запрещено, об этом напоминают специальные указатели. Но дети стремились только повеселиться и спастись от жары. Взрослых с ними не было.
Один из друзей отплыл от берега на 30 метров и начал тонуть. Свидетели поплыли за мальчиком, но он уже ушел под воду. Ребенка вытащили с полутораметровой глубины.
На берег вызвали скорую и спасателей. Медики проводили реанимацию, однако вернуть мальчика к жизни не смогли. Осталось только констатировать смерть ребенка.