Боец в форме ВС РФ, стрелявший по гражданским объектам в Судже, погиб в ДТП: что известно об инциденте

«Вы, “эксперты”, определили, что это бойцы спецназа “Ахмат”… Вы люди, обиженные по жизни. Если бы вы писали статью и говорили: “Надо установить того, кто это сделал, и наказать”, я бы вас понял. А когда вы сразу же набрасываетесь на спецназ “Ахмат”, пытаетесь бросить тень на него, сразу видно, что вы не за правду… “Ахмат” — такое сильное серьезное подразделение, с которым не может ничего сделать наш враг», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.