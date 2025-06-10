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ВСУ атаковали беспилотниками Ленинградскую область

Система российской противовоздушной обороны активно отражает атаку вражеских беспилотников в Ленинградской области. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Система российской противовоздушной обороны активно отражает атаку вражеских беспилотников в Ленинградской области. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В области объявлен режим воздушной опасности.

— В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета, — уточнил глава региона в Telegram-канале.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удар по Республике Татарстан. Местные жители Нижнекамска слышали несколько взрывов в районе Красного луча. Все БПЛА направлялись в северную часть города — именно там расположены заводы.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал, что над территорией региона сбили несколько вражеских дронов. Никто из местных жителей не получил травм.