ВСУ атаковали беспилотниками Ленинградскую область

Система российской противовоздушной обороны активно отражает атаку вражеских беспилотников в Ленинградской области. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В области объявлен режим воздушной опасности.
— В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета, — уточнил глава региона в Telegram-канале.
Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удар по Республике Татарстан. Местные жители Нижнекамска слышали несколько взрывов в районе Красного луча. Все БПЛА направлялись в северную часть города — именно там расположены заводы.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал, что над территорией региона сбили несколько вражеских дронов. Никто из местных жителей не получил травм.