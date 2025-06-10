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В Ленобласти отражают атаку беспилотников

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о сбитом БПЛА в Тосненском районе.

Источник: Комсомольская правда

Киев атаковал территорию Ленинградской области утром 10 июня. Режим воздушной опасности в регионе объявили в 05:57. Такую информацию разместил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он предупредил о перебоях, которые могут возникнуть в работе интернета. Кроме того, Александр Дрозденко уведомил об ограничениях мобильной связи в ряде районов. Силы ПВО отражают атаку БПЛА. По словам губернатора, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом», — сообщил Александр Дрозденко.

Вечером 9 июня Киев нанес удары по Орловской, Воронежской, Брянской, Белгородской областями. Всего уничтожено 76 дронов за два часа, с 21:50 до 23:55.