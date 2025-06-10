В Ленобласти отражают атаку беспилотников

Он предупредил о перебоях, которые могут возникнуть в работе интернета. Кроме того, Александр Дрозденко уведомил об ограничениях мобильной связи в ряде районов. Силы ПВО отражают атаку БПЛА. По словам губернатора, пострадавших и разрушений на земле нет.