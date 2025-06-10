Налоговая заблокировала счета солиста Little Big из-за долгов в РФ

Финансовые операции по счетам певца Ильи Прусикина*, признанного в России иностранным агентом, были приостановлены в связи с решением налоговой службы о взыскании задолженности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
Согласно опубликованной информации, блокировка произошла 9 июня. Причиной стало постановление налоговых органов, в рамках которого зафиксировано наличие задолженности. Отмечается, что отрицательное сальдо по счетам артиста составляет 51 859 рублей.
Кроме того, аналогичная мера применялась к Прусикину и в августе 2024 года. Тогда счета были временно заморожены из-за несвоевременной подачи налоговой декларации — она не была представлена в течение 20 дней после окончания установленного срока.
Ранее сообщалось, что рок-исполнительница Земфира* задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 734 тыс. рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.