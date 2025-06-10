В деле экс-замгубернатора Дона появились новые свидетели

Накануне, 9 июня, прошло очередное заседание по громкому делу экс-замгубернатора — министра транспорта Дона Виталия Кушнарёва, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. Несмотря на то, что заседание должно было начаться в 10.30, подсудимого доставили только к 15 часам. Всё это время журналисты ждали в коридоре под дверью зала суда.
Подробности — в репортаже Rostov.aif.ru.
Везли четыре часа.
По отсутствию группы поддержки и адвокатов Кушнарёва стало ясно, что никакого слушания в 10.30, как намечалось ранее, не будет. От палящего июньского солнца слушатели скрылись в душном здании суда в ожидании доставки обвиняемого. Но и к полудню ситуация не изменилась. Однако никто из представителей прессы не покинул здания суда — заседания дождались все.
В обеденный перерыв прессе, утомлённой длительным ожиданием, объяснили: Виталий Кушнарёв сможет прибыть в Железнодорожный суд только к вечеру из-за проблем с логистикой службы доставки подсудимых — конвой, сопровождающий экс-замгубернатора, должен был первоначально доставить других подсудимых и отправиться в один из областных судов.
Секретарь суда пояснил, что Кушнарёва перевели из изолятора ФСБ в обычное СИЗО № 5, находящееся в Ростове-на-Дону, с чем и связана задержка доставки подсудимого.
Новые свидетели.
Виталия Кушнарёва все-таки доставили в здание суда, но с опозданием почти на четыре часа. Утомлённые солнцем слушатели и подъехавшие родственники экс-замгубернатора медленно подтянулись к залу заседания.
В отличие от прошлых заседаний, места хватило всем. Даже оставались свободные скамейки. На слушании были озвучены показания Дмитрия Мамелко, который ранее был замминистром транспорта Ростовской области, то есть заместителем Кушнарёва. Назначение на этот пост активно лоббировал сам экс-замгубернатора, который был знаком с Мамелко еще с 2013 года.
Сам экс-чиновник присутствовать не смог, поэтому зачитывались показания, который он дал на следствии. По словам свидетеля, он не занимался руководством и принятием работ, связанных с ремонтом и строительством дорог по госконтрактам. Также Мамелко рассказал, что принятием и курированием всех ранее указанных работ занимался Кушнарёв и его заместитель Дмитрий Евтеев.
Далее в ходе заседания сторона обвинения ходатайствовала об изучении показаний Павла Рогачкина и некоего Тарасенко. И если о Тарасенко пока ничего не известно, то Павел Рогачкин — крайне интересный свидетель по делу, так как именно он является владельцем судьбоносной для Кушнарёва компании «Т-Транс».
Адвокаты экс-замгубернатора совместно с подсудимым ходатайствовали о личном присутствии в зале заседания Павла Рогачкина и Тарасенко, на что суд удовлетворил ходатайство в полной мере. Павел Рогачкин будет лично опрошен на одном из следующих заседаний.
«Т-Транс» и 93 млн рублей.
Напомним, что 24 ноября Виталия Кушнарёва задержали по попытке получения им взятки в размере 27 млн рублей от главы компании «Т-Транс» Николая Селезнёва. Ранее Селезнёв обратился в УФСБ России по Ростовской области с доказательствами вымогательства крупной суммы денег в размере 93 млн рублей Кушнарёвым в обмен на покровительство перед Следственным Комитетом и Федеральной Антимонопольной Службой.
В назначенный день сотрудниками УФСБ России Николаю Селезнёву были переданы наличные средства в размере 2 млн рублей и муляжи в размере 25 млн рублей. Деньги были упакованы в подарочный пакет, который Селезнёв должен был передать Кушнарёву. В момент задержания Кушнарёва в офисе компании «Т-Транс» с поличным, тот утверждал, что лежащая на столе крупная сумма денег — материальная помощь ФК «Ростов», но впоследствии руководство футбольного клуба отрицала какую-либо помощь от неудавшегося мецената.
В ходе последних слушаний по делу стало известно, что при обыске загородного жилья семьи Кушнарёвых было обнаружено более 100 млн рублей наличкой, а в квартире был обнаружен незарегистрированный боевой пистолет фирмы «Кольт», в связи с чем экс-замминистр был дополнительно обвинен в незаконном хранении оружия. Всё имущество семьи Кушнарёвых было арестовано, с чем на первых порах судебных тяжб пыталась спорить жена экс-замгубернатора Оксана Кушнарёва, но суд продлил арест до 3 октября.
Главной интригой были показания уже упомянутого Николая Селезнёва, но он, опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил давать показания из Таганрогского районного суда в режиме видеоконференции. На момент дачи показаний 26 мая заседание было закрыто от общественности — СМИ и родственников суд оставил за пределами зала заседания.
Вмешался в процесс.
В ходе судебного процесса экс-замгубернатора общался со своей женой Оксаной Кушнарёвой, которая, как всегда, сидела в первом ряду. Сам подсудимый, несмотря на адскую жару, выглядел довольно бодро и активно общался не только с женой, но и с судьей, а также с представителями стороны обвинения. По окончании заседания Кушнарёв даже успел попрощаться со всеми слушателями.
Кроме показаний Дмитрия Мамелко и ходатайства в отношении личного присутствия Рогачкина и Тарасенко, слушание превратилось в долго зачтение томов дела стороной обвинения. Большая часть озвученного уже была оглашена на предыдущих заседаниях, на что среагировали как сторона защиты, так и сам Кушнарёв: все просили не зачитывать одно и то же ещё раз. В основном это касалось обнаруженных у Кушнарёва денег и оружия, а также переписки с директором компании «Т-Транс» Николаем Селезнёвым.
Слушание завершилось только под вечер. Очередное заседание назначено на 16 июня. Rostov.aif.ru продолжит следить за этим громким процессом.