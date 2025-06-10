В деле экс-замгубернатора Дона появились новые свидетели

Кроме показаний Дмитрия Мамелко и ходатайства в отношении личного присутствия Рогачкина и Тарасенко, слушание превратилось в долго зачтение томов дела стороной обвинения. Большая часть озвученного уже была оглашена на предыдущих заседаниях, на что среагировали как сторона защиты, так и сам Кушнарёв: все просили не зачитывать одно и то же ещё раз. В основном это касалось обнаруженных у Кушнарёва денег и оружия, а также переписки с директором компании «Т-Транс» Николаем Селезнёвым.