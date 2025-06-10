На камчатском вулкане Шивелуч зафиксировали выброс пепла высотой 6 км

Выброс пепла высотой до 6 км зафиксирован на вулкане Шивелуч в Камчатском крае, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«Учёные зафиксировали активность утром 10 июня. Высота пеплового выброса составила до 6 км при высоте самого исполина 3283 м», — отметило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
В МЧС уточнили, что шлейф от выброса тянется на запад вглубь полуострова Камчатка. В сообщении подчёркивается, что населённых пунктов на пути его движения нет. В связи с выбросом объявлен «оранжевый» уровень авиационной опасности.
Напомним, утром 10 июня на Камчатке зарегистрировали глубинное землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков находился на суше в 107 км от Петропавловска-Камчатского. При этом их очаг залегал на глубине 114 км.