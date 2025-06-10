Уфимский район стал лидером по зарплатам в Башкирии

В Башкирии выросла зарплата. Об этом свидетельствуют обновленные данные республиканских статистиков. Так, в первом квартале 2025 года средний доход жителей региона вырос на 10,6%, достигнув 68 848 рублей.
Лидером по уровню зарплат остается Уфимский район, где показатель составил 90 128 рублей, что на 4,8% выше прошлогодних значений. Высокие доходы также зафиксированы в Хайбуллинском районе с 89 365 рублями и Уфе, где средняя зарплата достигла 87 269 рублей.
Зарплаты выше среднереспубликанского уровня платят в Благовещенском районе (81 024 рубля), Салавате (79 733 рубля), Стерлитамаке (70 015 рублей), Октябрьском (69 007 рублей), Бураевском районе (68 743 рубля), Агидели (67 427 рублей) и Калтасинском районе (65 666 рублей).
В списке аутсайдеров оказался Бурзянский район с минимальной средней зарплатой 39 194 рубля. Немногим лучше ситуация в Стерлибашевском районе (43 372 рубля), Зианчуринском (43 719 рублей), Бакалинском (44 337 рублей) и Федоровском (44 956 рублей) муниципалитетах.