Уфимский район стал лидером по зарплатам в Башкирии

Лидером по уровню зарплат остается Уфимский район, где показатель составил 90 128 рублей, что на 4,8% выше прошлогодних значений. Высокие доходы также зафиксированы в Хайбуллинском районе с 89 365 рублями и Уфе, где средняя зарплата достигла 87 269 рублей.