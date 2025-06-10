В Иркутске проводится проверка из-за жестокого обращения с собакой

В сети появилось жуткое видео — неизвестный жестко избивает собаку. На кадрах — балкон многоэтажки, в окне видно мужчину, который машет руками, а дальше раздается дикий вой животного. По словам очевидцев, произошло все на улице Розы Люксембург.
Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре Иркутской области, сейчас проводится проверка, во время которой полицейские найдут живодера и выяснят, что же все-таки произошло.
Напомним, недавно было опубликовано видео, где мужчины пытались снять с дерева испуганного медвежонка, только вот детеныш упал. Кадры обеспокоили пользователей соцсетей, а полицейские начали проверку. Благо, история закончилась хорошо — животное вернули обратно в лес.