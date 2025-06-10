Верховный суд Башкирии не изменил приговор создателям «Инвестсоцвклада».

Верховный суд Башкирии оставил приговор создателям финансовой пирамиды «Инвестсоцвклад». Обжаловать решение нижестоящей инстанции пытались как многочисленные потерпевшие, так и осужденные.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, в отношении директора организации Евгения Митина, который должен был отбыть наказание в виде 9 лет 10 месяцев, уголовное дело приостановили, так как он заключил контракт с минобороны России. Из приговора его заместителя Рима Нурлыгаянова, а он получил четыре года колонии общего режима, суд исключил дни, в которые подсудимый нарушал запрет определенных действий.
Напомним, в 2015 году Митин создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», который действовал по принципу финансовой пирамиды. В свою деятельность он вовлек Нурлыгаянова. Соучастники открыли офисы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее и организовали широкую рекламную кампанию.
При этом организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц. С 2015 по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 5−15%. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Таким образом, они забрали у почти 4300 граждан свыше 1,7 млрд рублей.