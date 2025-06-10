Верховный суд Башкирии не изменил приговор создателям «Инвестсоцвклада».

При этом организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц. С 2015 по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 5−15%. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Таким образом, они забрали у почти 4300 граждан свыше 1,7 млрд рублей.