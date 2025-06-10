Полиция Лос-Анджелеса выборочно задерживает участников протестов

После того как силовики оттеснили демонстрантов от здания муниципалитета, используя светошумовые гранаты и нелетальные снаряды, они усилили давление на протестующих. Линия правоохранителей с дубинками и оружием сопровождалась группами сотрудников с наручниками, которые начали задерживать отдельных участников акции.