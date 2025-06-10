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Полиция Лос-Анджелеса выборочно задерживает участников протестов

Полицейские продолжают применять средства разгона протестующих.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Лос-Анджелеса приступила к выборочным задержаниям участников акции протеста, при этом продолжая применять резиновые пули. Об этом сообщает РИА Новости.

После того как силовики оттеснили демонстрантов от здания муниципалитета, используя светошумовые гранаты и нелетальные снаряды, они усилили давление на протестующих. Линия правоохранителей с дубинками и оружием сопровождалась группами сотрудников с наручниками, которые начали задерживать отдельных участников акции.

По данным агентства, интенсивность стрельбы резиновыми пулями заметно увеличилась.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе один из участников прикрывался флагом Советского Союза, используя его как накидку.

Столкновения с протестующими вспыхнули 7 июня, когда в центре Лос-Анджелеса сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) проводили рейд по выявлению незаконных мигрантов.