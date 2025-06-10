Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Ижевска и Кирова

Также ночью 10 июня аэропорты Самары и Казани закрыли для приема и выпуска гражданских воздушных судов. Кроме того, соответствующие ограничения введены и в аэропорту Казани. Меры действовали с 03:30 по Москве. Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов также ввели в саратовском аэропорту. Они действовали с 02:05 мск.