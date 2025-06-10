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Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Ижевска и Кирова

Росавиация ограничила работу аэропортов в Кирове и Ижевске.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Ижевска и Кирова. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что эти меры предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Кроме того, была приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — объясняли в ведомстве.

Также ночью 10 июня аэропорты Самары и Казани закрыли для приема и выпуска гражданских воздушных судов. Кроме того, соответствующие ограничения введены и в аэропорту Казани. Меры действовали с 03:30 по Москве. Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов также ввели в саратовском аэропорту. Они действовали с 02:05 мск.