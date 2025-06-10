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В Ленобласти заглушили связь и интернет из-за атаки БПЛА

В Ленинградской области был введен режим воздушной опасности, так как регион атакуют украинские беспилотники.

В Ленинградской области был введен режим воздушной опасности, так как регион атакуют украинские беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идет отражение атаки БПЛА. В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — говорится в сообщении.

В следующей опубликованной информации, которая появилась в личном канале Дрозденко, говорилось о сбитом беспилотнике над Тосненским районам. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Перед этим Росавиация распространила информацию, что в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Это было сделано для обеспечения воздушной безопасности.