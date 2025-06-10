«Страна.ua»: Киев заволокло дымом после взрывов

«Над городом поднимается огромный столб дыма», — говорится в публикации.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о взрывах в украинской столице. Администрация Оболонского района сообщила о пожаре в промзоне. По данным киевских властей, речь идет о складах.
Воздушную тревогу в Киеве объявили вечером в понедельник. Сигнал тревоги также звучал в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.