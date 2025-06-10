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«Страна.ua»: Киев заволокло дымом после взрывов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киев заволокло черным дымом после взрывов, сообщает в своем Telegram-канале «Страна.ua».

Источник: Reuters

«Над городом поднимается огромный столб дыма», — говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о взрывах в украинской столице. Администрация Оболонского района сообщила о пожаре в промзоне. По данным киевских властей, речь идет о складах.

Воздушную тревогу в Киеве объявили вечером в понедельник. Сигнал тревоги также звучал в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.