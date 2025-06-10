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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ленинградской областью

Губернатор Ленобласти Дрозденко оповестил о сбитом беспилотнике и отсутствии пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Около 6 утра 10 июня украинские дроны начали воздушную атаку на Ленинградскую область. В результате уничтожен один беспилотник. В регионе действует режим воздушной опасности, уведомил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его данным, пострадавших и разрушений на земле нет. При этом в ряде районов Ленинградской области введены ограничения мобильной связи. Кроме того, может не работать интернет.

«Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет», — сообщил Александр Дрозденко.

Петербургский аэропорт Пулково также ограничен на работу. Сейчас воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Запрет на полеты введен с 5 утра 10 июня, оповестили в Росавиации.