Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ленинградской областью

Около 6 утра 10 июня украинские дроны начали воздушную атаку на Ленинградскую область. В результате уничтожен один беспилотник. В регионе действует режим воздушной опасности, уведомил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
По его данным, пострадавших и разрушений на земле нет. При этом в ряде районов Ленинградской области введены ограничения мобильной связи. Кроме того, может не работать интернет.
«Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет», — сообщил Александр Дрозденко.
Петербургский аэропорт Пулково также ограничен на работу. Сейчас воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Запрет на полеты введен с 5 утра 10 июня, оповестили в Росавиации.