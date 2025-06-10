Дружественных к России топовых политиков внесли в «Миротворец»

По мнению владельцев портала, Лула да Силва, как полагают, «отказывает Украине в праве на защиту от российской агрессии», Додик, предположительно, совершал действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины. Фицо обвиняется в продвижении риторики, соответствующей позициям российской пропаганды, выяснил корреспондент URA.RU.