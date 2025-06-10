На Украине Фицо обвинили в «распространении нарративов кремлевской пропаганды».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Республики Сербской Милорад Додик были включены в списки украинского сайта «Миротворец». Данные приводятся на сайте сервиса.
По мнению владельцев портала, Лула да Силва, как полагают, «отказывает Украине в праве на защиту от российской агрессии», Додик, предположительно, совершал действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины. Фицо обвиняется в продвижении риторики, соответствующей позициям российской пропаганды, выяснил корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно сведениям этого ресурса, Овечкина подозревают в участии в международных спортивных мероприятиях якобы с целью создания положительного имиджа России.