Мэр Нижнекамска Беляев: В результате атаки ВСУ никто не пострадал

«Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен», — написал он в своём телеграм-канале.
Видео © SHOT.
По информации телеграм-канала SHOT, Вооружённые силы Украины пытались осуществить комбинированную атаку на Татарстан с использованием дальнобойных дронов-камикадзе. БПЛА типа «Лютый» и «Бобёр» были нейтрализованы над Нижнекамском и соседней Елабугой.
Ранее Life.ru писал, что в Нижнекамске раздалась серия взрывов. Очевидцы сообщили, что беспилотники направлялись в сторону соседнего города Елабуга. На видео попал момент уничтожения украинского дрона в районе города.