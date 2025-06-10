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Мэр Нижнекамска Беляев: В результате атаки ВСУ никто не пострадал

Сегодня утром в небе над Нижнекамском система ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников. Мэр города Радмир Беляев сообщил, что все службы сработали оперативно, обеспечив безопасность жителей.

Источник: Life.ru

«Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен», — написал он в своём телеграм-канале.

Видео © SHOT.

По информации телеграм-канала SHOT, Вооружённые силы Украины пытались осуществить комбинированную атаку на Татарстан с использованием дальнобойных дронов-камикадзе. БПЛА типа «Лютый» и «Бобёр» были нейтрализованы над Нижнекамском и соседней Елабугой.

Ранее Life.ru писал, что в Нижнекамске раздалась серия взрывов. Очевидцы сообщили, что беспилотники направлялись в сторону соседнего города Елабуга. На видео попал момент уничтожения украинского дрона в районе города.