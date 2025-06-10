Солнцев: опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области

В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев.
«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области», — призвал руководитель.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Украина атаковала территорию Ленинградской области утром 10 июня. Режим воздушной опасности в регионе объявили в 05:57.
После этого Росавиация ограничила работу петербургского аэропорта Пулково. В настоящее время воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Одновременно приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.