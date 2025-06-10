Жительнице Башкирии, потерявшей в огне трех сыновей, помогают психологи

В Балтачевский район Башкирии приехали специалисты Республиканского психотерапевтического центра для помощи семье, которая потеряла в пожаре трех сыновей 15, девяти и трех лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
— Сегодня в пожаре в селе Старобалтачево погибли трое детей. Приношу глубочайшие соболезнования их близким. Сейчас они нуждаются в психологической поддержке, — написал глава ведомства.
Напомним, трагедия произошла накануне, 9 июня. Пока мама мальчиков ходила по делам, а их 12-летний брат катался на велосипеде на улице, их 110-квадратный дом загорелся. Тело старшего сына было найдено в прихожей, девятилетний лежал в ванной, а самый маленький остался в спальне.
По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.
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