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Жительнице Башкирии, потерявшей в огне трех сыновей, помогают психологи

В Башкирии психологи помогают семье, в которой трое детей погибли в пожаре.

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Источник: Комсомольская правда

В Балтачевский район Башкирии приехали специалисты Республиканского психотерапевтического центра для помощи семье, которая потеряла в пожаре трех сыновей 15, девяти и трех лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

— Сегодня в пожаре в селе Старобалтачево погибли трое детей. Приношу глубочайшие соболезнования их близким. Сейчас они нуждаются в психологической поддержке, — написал глава ведомства.

Напомним, трагедия произошла накануне, 9 июня. Пока мама мальчиков ходила по делам, а их 12-летний брат катался на велосипеде на улице, их 110-квадратный дом загорелся. Тело старшего сына было найдено в прихожей, девятилетний лежал в ванной, а самый маленький остался в спальне.

По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.

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