Жительнице Башкирии, потерявшей в огне трех сыновей, помогают психологи

Напомним, трагедия произошла накануне, 9 июня. Пока мама мальчиков ходила по делам, а их 12-летний брат катался на велосипеде на улице, их 110-квадратный дом загорелся. Тело старшего сына было найдено в прихожей, девятилетний лежал в ванной, а самый маленький остался в спальне.