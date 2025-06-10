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В Красноярском крае автомобиль с двумя детьми упал с обрыва

Страшное ДТП произошло накануне9 июня в Железногорске произошел инцидент с автомобилем Toyota, в котором находились двое несовершеннолетних пассажиров.

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Страшное ДТП произошло накануне.

9 июня в Железногорске произошел инцидент с автомобилем Toyota, в котором находились двое несовершеннолетних пассажиров. По предварительной информации от Госавтоинспекции Красноярского края, водитель, после проведения самостоятельного ремонта тормозов в гараже, потерял контроль над автомобилем, который съехал с обрыва и вылетел к железнодорожным путям.

В результате аварии пострадала семья из четырех человек, включая двух детей в возрасте двух и восьми лет. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Также установлено, что в автомобиле было лишь одно детское кресло, и в настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее рассказывали, что в Красноярске автомобиль после столкновения сбил двух подростков.