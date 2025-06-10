В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова временно не принимают и не выпускают самолёты. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Росавиации.
«В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их приём и выпуск в аэропортах Ижевска (код ИКАО: USII) и Кирова (Победилово; USKK)», — говорится в сообщении.
Ранее временные ограничения на приём воздушных судов были введены в аэропортах Саратова, Калуги и Тамбова. Они также действовали в воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.