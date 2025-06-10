Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах Ижевска и Кирова временно не принимают и не выпускают самолёты. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Росавиации.

«В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их приём и выпуск в аэропортах Ижевска (код ИКАО: USII) и Кирова (Победилово; USKK)», — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на приём воздушных судов были введены в аэропортах Саратова, Калуги и Тамбова. Они также действовали в воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.